MARNI モヘア　マフラー　ボーダー　最終価格

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MARNIのモヘアのマフラーです。新品未使用で、撮影のために袋から取り出しました。これ以上の値下げはしません。値下げ不可ですsize:幅約28cm/長さ210cmアルパカ・モヘア・ウール・ナイロン元値¥34,100-LOEWEロエベacnestudiosMM6MaisonMargielaマルジェラDiorディオールBALENCIAGAバレンシアガSAINTLAULENTサンローランJILSANDERジルサンダーMARNIマルニGUCCIグッチFENDIフェンディCELINEセリーヌCHANELなどお好きな方に