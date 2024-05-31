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MARNI モヘア　マフラー　ボーダー　最終価格
商品番号 D28093761337
商品名

MARNI モヘア　マフラー　ボーダー　最終価格
ブランド名 マルニ
特別価格 税込 9,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MARNIのモヘアのマフラーです。新品未使用で、撮影のために袋から取り出しました。これ以上の値下げはしません。値下げ不可ですsize:幅約28cm/長さ210cmアルパカ・モヘア・ウール・ナイロン元値¥34,100-LOEWEロエベacnestudiosMM6MaisonMargielaマルジェラDiorディオールBALENCIAGAバレンシアガSAINTLAULENTサンローランJILSANDERジルサンダーMARNIマルニGUCCIグッチFENDIフェンディCELINEセリーヌCHANELなどお好きな方に
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