ダコタ ショルダーバッグ 本革 MS-025

DakotaMADEINCAINA種類・・・ショルダーバッグ色・材質・・・ブラージュサイズ・・・縦×横×奥(ショルダー)17cm×24cm×4cm(可変式60cm〜52cm3段階)ポケット・・・メインファスナー１つ内・オープン２つ、ファスナー１つ外・ファスナー１つ商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。：注意事項：・簡単なチェックのみですので傷みの見落としはご了承下さい。・当方専門ではないので詳しいことがわかりません。画像の物が全てですので慎重に御判断頂いた上での取引をお願い致します。・撮影の際に、光などの加減で色彩が変化する場合が御座いますのでご了承下さい。・記載内容に誤りがある場合はご了承下さい。・画像の物が全てです。写真に載っていない物は付属いたしません。・状態については、あくまで素人目チェックですのでご了承下さい。管理番号：MS-025



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