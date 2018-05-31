【最終プライス】【セール】ラフィア　MMM 2トーンかごバッグ

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商品詳細
⭐️最終プライス⭐️16,500→9,900数年前にベイクルーズ公式サイト(イエナ)で購入しました。1回使用し自宅保管していました。状態良です。2トーン(ブルー\u0026ブラウン)の部分にラメ糸がMIXされていて配色が素敵。大きめのサイズ感でたくさん入ります。これからの春夏コーデのお供におすすめ。★サイズ横幅 52センチ縦 35センチマチ 22センチ素人採寸につき誤差ご了承ください。●プロフご一読ください。
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