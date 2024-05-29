【Simplicite】リネン　Ｆ　白　赤　シャツ　カジュアル　ストライプ　長袖

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♡ご覧頂きありがとうございます♡ ◉コメント無しの即購入大歓迎です ◉全国配送無料 ◉フォロー割あり洋服をおまとめしてますので良かったら見比べてください↓↓↓↓#ちはやshop定価5500円【商品名】リネンシャツ【ブランド・メーカー】Simpliciteシンプリシティ▪使い勝手が良く、ワードローブに欠かせないリネンシャツ。リネン100％素材で定番のレギュラーシャツは、ややゆったり目のサイズ感。カジュアルにもきれいめにもスタイリングしやすいsizeです。春先のシャツコーデにはもちろん、夏場の冷房対策やUV対策の羽織としても活躍しそうな一着。ご自宅で手洗い可能なイージーケアも嬉しいポイントですよ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊透け感：ややあり裏地：なし伸縮性：なし光沢感：なし生地の厚さ：普通＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊【サイズ】FREESIZE肩幅：約48㎝身幅：約52㎝着丈：約76㎝※素人・平置き採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。▪着た感じ身長:163cm/普段サイズ:M着用サイズ:フリーサイズ感：ゆったりとしたサイズ感で、トップスとしても羽織としても活躍します◎素材感：ナチュラルなリネン素材で、春夏にぴったりの一枚です。着心地：軽い着心地なので、デイリーにもご旅行にもオススメです※あくまで個人の感想です。※取り扱いについては、商品についている品質表示でご確認ください。・洗濯本体：手洗い可能・表面に織フシがある場合がありますが、麻独特の特徴です。・形を整えて干してください。洗濯により収縮やねじれ。型崩れすることがあります。・柔軟剤は使用しないでください。縫い目が開くことがあります。【カラー】画像参照【状態】古着 使用回数不明美品しみなし全体的に良い状態のため美品としています。▪上記状態をご理解して頂けるかたのみご購入ください▪素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください▪中古品となりますので、神経質な方はご遠慮ください▪折り畳んでコンパクトにし、簡易包装にて発送させて頂きます#Simplicite#リネンシャツ#長袖シャツ#FREESIZE#カジュアルシャツ