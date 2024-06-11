アドーア♡秋映え♡デザイン抜群トップス

こちら昨年購入、デザインよく気に入りました。只今の時期は1枚で着用できます。インナーにセーターなどこれからの季節は合わせて着用するタイプです。若干厚手。ワンシーズン幾度かの着用ですのでまだまだ活躍しますので格安にてお譲りします。使用品ご理解の程購入下さいませ。サイズ38M



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