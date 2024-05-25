Victoria\u0026Albert Museum 長袖 ブラウス 柄 レトロ 日本製 ...

◾サイズ M肩幅 約50身幅 約53着丈 約75平置き実寸※素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください◾素材ポリエステル◾状態目立った傷や汚れはございませんVictoria\u0026AlbertMuseumヴィクトリア＆アルバート長袖シャツ柄シャツ リバティ



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