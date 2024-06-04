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【美品】BY ウエストベルト スタンドカラーブラウス　ベージュ系
商品番号 M21098488307
商品名

【美品】BY ウエストベルト スタンドカラーブラウス　ベージュ系
ブランド名 ユナイテッドアローズ
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます♪ブランド：BEAUTY\u0026YOUTHUNITEDARROWS　　　　　　ビューティー\u0026ユース　ユナイテッドアローズサイズ：F着丈67センチ身幅45センチ素材：画像の製品タグをご確認ください。状態:試着のみしました。目立つダメージなどはありませんが、素人検品、素人保管となります。完璧を求める方はご遠慮ください。古着をご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。コットンのナチュラルな風合いにウエストのリボンが特徴のスタンドカラーブラウス。スタンドカラーの端正な印象とリボンの絶妙なバランスが大人のカジュアルスタイルを上品に後押ししてくれます。バックウエストにゴムギャザーを施したメリハリのあるデザイン。一枚で存在感が光るお薦めのアイテムです。定価13,200円
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