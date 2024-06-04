【美品】BY ウエストベルト スタンドカラーブラウス　ベージュ系

ご覧いただきありがとうございます♪ブランド：BEAUTY\u0026YOUTHUNITEDARROWS ビューティー\u0026ユース ユナイテッドアローズサイズ：F着丈67センチ身幅45センチ素材：画像の製品タグをご確認ください。状態:試着のみしました。目立つダメージなどはありませんが、素人検品、素人保管となります。完璧を求める方はご遠慮ください。古着をご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。コットンのナチュラルな風合いにウエストのリボンが特徴のスタンドカラーブラウス。スタンドカラーの端正な印象とリボンの絶妙なバランスが大人のカジュアルスタイルを上品に後押ししてくれます。バックウエストにゴムギャザーを施したメリハリのあるデザイン。一枚で存在感が光るお薦めのアイテムです。定価13,200円



BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWS（ビューティーアンドユースユナイテッド ...



BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWS（ビューティーアンドユースユナイテッド ...



BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWS（ビューティーアンドユースユナイテッド ...



BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWS（ビューティーアンドユースユナイテッド ...



BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWS（ビューティーアンドユースユナイテッド ...



BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWS（ビューティーアンドユースユナイテッド ...



【アウトレット】・ELENCARE DUE スタンドカラーブラウス ...



ROPÉ PICNIC / 洗える/2WAY・セットアップ対応/ウエストベルト ...



スタンドカラーパフスリーブ長袖ブラウス スタンド衿 レトロ



ウールカシミヤビーバー スタンドカラー コート（ＳＣＷＯＮＷ０５０６ ...



BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWS（ビューティーアンドユースユナイテッド ...



☆スタンドカラーロングコート(S ベージュ): REDYAZEL｜公式オンライン ...



洗える/2WAY・セットアップ対応/ウエストベルトノースリーブブラウス ...



セール】 【前後2WAY】ウエストベルト付きブラウス （シャツ・ブラウス ...



オニワッフルスタンドカラージャケット｜メンズファッション通販 MEN'S ...