新品　エムプルミエ　オフショルブラウス　トップス

m'sselectオフショルダーブラウス カットソーエムズセレクト広めの首開きでネックを華奢見せ、オフショルダーにもできます◎2wayで着て頂けるブラウスで着回し抜群！カーキ色で、ふんわりややボリュームのある五分袖で腕がスッキリ見えます♪二の腕隠せます。今から秋迄活躍します！シワになりにくく、ノーアイロンで着て頂けるのもポイントです。サイズ：34ゆったり目なので普段Mサイズの方も問題なく着用できます。オフショルダーチュニック※他サイトても出品中なので突然削除あります。アナイANAYIセオリーtheoryMプルミエM-PREMIEアベニールエトワール



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