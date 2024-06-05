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新品　エムプルミエ　オフショルブラウス　トップス
商品番号 N15220052314
商品名

新品　エムプルミエ　オフショルブラウス　トップス
ブランド名 エムプルミエ
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

m'sselectオフショルダーブラウス　カットソーエムズセレクト広めの首開きでネックを華奢見せ、オフショルダーにもできます◎2wayで着て頂けるブラウスで着回し抜群！カーキ色で、ふんわりややボリュームのある五分袖で腕がスッキリ見えます♪二の腕隠せます。今から秋迄活躍します！シワになりにくく、ノーアイロンで着て頂けるのもポイントです。サイズ：34ゆったり目なので普段Mサイズの方も問題なく着用できます。オフショルダーチュニック※他サイトても出品中なので突然削除あります。アナイANAYIセオリーtheoryMプルミエM-PREMIEアベニールエトワール
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