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新品タグ付★FRAYI.D アメスリカップインキャミ 0908
商品番号 L76642937991
商品名

新品タグ付★FRAYI.D アメスリカップインキャミ 0908
ブランド名 フレイアイディー
特別価格 税込 1,646 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◎プロフ必読お願いします!!配送、交渉等詳細記載してます☺︎◎即購入大歓迎です☆▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬多数出品しております＼(^^)／まとめ値引き致します★#ARARe☆フォローで値下げ☆←出品一覧ご覧下さい！！▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬⬇️商品説明⬇️定価：9.900円品番：FWGG232335【さらっとした肌触りが心地よく体のラインをきれいに見せてくれるアメスリトップス】【Design/Styling】米綿をベースに短い繊維の落ちワタと防縮加工をしたウールを混紡し、透湿性・断熱性に優れた他にない風合いが特徴的なカットソー素材で仕立てた、夏の着こなしにもぴったりなカップインキャミソールです。パッドの取り外しが可能で、肩紐の長さ調節ができる便利な仕様。首もとが華やぐアメリカンスリーブのカットラインと華奢なバッククロスのストラップを掛け合わせた女性らしさの演出で、一枚でも透け感のある羽織りアイテムのインナー使いにもオススメです。SIZE：F(身幅34cm：着丈61cm)COLOR：ホワイト【状態】・タグ付きの新品ですが、一度人の手に渡った商品ですので神経質な方は購入をお控えください。AR0908-6
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