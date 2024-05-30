Veritecoeur リネン　ワッシャー　プルオーバー　ブラウス　シャツ

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商品詳細
テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル色···ブラック 黒袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント素材···リネン(麻)Fジャーナル【品番】#VC1063【素材】LINEN100%【サイズ】F身幅:約50cm着丈:約66cm着用回数は少な目です。これからの季節もちょうど良いです。30
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