MCM legere シャツ

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MCMlegereシャツMCMlegereの長袖シャツです。未使用ですが、タグはありません。袋なしの状態で、自宅にて長期保管品ですので、未使用に近いにしました。ポケット部分にさりげなくMCMのロゴがついていて、大柄のチェックがおしゃれです。綿100%ですが、かなり厚手です。Tシャツの上に羽織るのもいいかもしれません。茶色系なので、秋冬ものだと思いますが、こだわらない方は、これからのシーズンにも着て頂けると思います。ボタン（白）はスナップになっています。袖口にはMCMのロゴ入りのボタン（茶色）が左右ひとつずつついています。左腕の袖口の合皮部分にはたたみジワがあります。（写真6枚目）サイズ M着丈約60センチ身幅約45センチ袖丈約56センチ平置きの素人採寸です。綿100%（手洗い可）着丈などはおおよその目安として参考になさってください。素人検品では、シミや汚れは見当たりませんが、見逃しているものがあるかもしれません。ご理解頂ける方に購入ご検討頂ければ幸いです。ネコポスで発送の予定です。