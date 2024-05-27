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ウマ娘　一番くじ　フィギュア
商品番号 H13276664438
商品名

ウマ娘　一番くじ　フィギュア
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 3,145 円
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商品詳細

◇◇◇商品内容◇◇◇・一番くじウマ娘プリティダービー3弾　B賞タマモクロスフィギュア・一番くじウマ娘プリティダービー7弾　A賞シンボリルドルフフィギュア◇◇◇商品説明◇◇◇未開封の新品です美品だと思われますが、あくまで素人検品ですので神経質な方は入札をご遠慮ください◇◇◇梱包方法◇◇◇ダンボールに入れて発送予定ですご希望の梱包方法がございましたらお気軽にお申し付けください◇◇◇備考欄◇◇◇バラ売り・値下げ不可即購入◎その他取引に関する詳細はすべてプロフィールに記載しております
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