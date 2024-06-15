新品・2023AW　エルメス　ツイリー　千と一のウサギ



ツイリー 《千と一のウサギ》



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2023秋冬コレクションツイリー千と一のウサギカラー BeigeDoré/Abricot/Blanc(ベージュ系)新品・未使用2023年、9月都内デパートにて購入付属品：タグ(ショップのカードは付属しません) 箱なしでの価格となります。箱ありをご希望の方はプラス1000円で承りますのでコメントにてお申出ください。新品未使用、写真を撮る為に開封し。ブランド製品につき、すり替え防止の為、返品、交換は受け付けておりませんので、あらかじめご了承いただき、納得いくまでご質問の後ご購入をお願い致します。他サイトでも出品しておりますので、突然の削除ご了承ください。