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新品・2023AW　エルメス　ツイリー　千と一のウサギ
商品番号 K38786497481
商品名

新品・2023AW　エルメス　ツイリー　千と一のウサギ
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 10,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023秋冬コレクションツイリー千と一のウサギカラー　BeigeDoré/Abricot/Blanc(ベージュ系)新品・未使用2023年、9月都内デパートにて購入付属品：タグ(ショップのカードは付属しません)　箱なしでの価格となります。箱ありをご希望の方はプラス1000円で承りますのでコメントにてお申出ください。新品未使用、写真を撮る為に開封し。ブランド製品につき、すり替え防止の為、返品、交換は受け付けておりませんので、あらかじめご了承いただき、納得いくまでご質問の後ご購入をお願い致します。他サイトでも出品しておりますので、突然の削除ご了承ください。
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