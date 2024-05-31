【お値下しました】ケイトスペード　ショルダーバッグショルダー

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商品詳細
2wayタイプ、ショルダーバック、ハンドバックの両方で使用できます。箱・タグはありませんが、新品未使用です。ジャズドリーム長島の店舗にて購入。カラー···グリーン系\u0026ブルー系柄・デザイン···無地サイズ幅29cm高さ20cmマチ11cm※素人採寸につき誤差などはご容赦ください。
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