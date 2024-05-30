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商品詳細
以前、デパートの専門店で購入し、数回使ったのち保管していたバッグです。未使用ではありませんが、美品です。ブランド:アンテプリマ ANTEPRIMA商品名:ワイヤーバッグ ハンドバッグ色：赤系サイズ：縦：30cm 横幅：20cm ＜素人採寸です＞付属品:保存袋、購入時の説明書未使用品ではありませんので、気にされる方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/displease366531.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle320266.html
http://narcologia.ru/goods/tenet615463.html
＜美品＞ アンテプリマ ワイヤーバッグ ハンドバッグ
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