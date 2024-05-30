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＜美品＞　アンテプリマ　ワイヤーバッグ　ハンドバッグ
商品番号 L83884457043
商品名

＜美品＞　アンテプリマ　ワイヤーバッグ　ハンドバッグ
ブランド名 アンテプリマ
特別価格 税込 4,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

以前、デパートの専門店で購入し、数回使ったのち保管していたバッグです。未使用ではありませんが、美品です。ブランド:アンテプリマ　ANTEPRIMA商品名:ワイヤーバッグ　ハンドバッグ色：赤系サイズ：縦：30cm　　　　横幅：20cm　　　＜素人採寸です＞付属品:保存袋、購入時の説明書未使用品ではありませんので、気にされる方はご遠慮ください。
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