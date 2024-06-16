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サマンサタバサ　ディズニー　ショルダーバック
商品番号 G54212053887
商品名

サマンサタバサ　ディズニー　ショルダーバック
ブランド名 サマンサタバサ
特別価格 税込 5,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ようこそ本日は数ある商品の中からご覧頂きまして誠に有難うございます^_^★全国送料無料★丁寧な対応、迅速な発送を心掛けております。【ブランド】SamanthaThavasaPetitChoiceアリス【カラー】青色【サイズ】縦　約13.0cm横　約22.0cmマチ　約10.0cm★素人採寸の為、僅かな誤差等はご了承ください。■付属品：無【説明・状態】ディズニーコラボのバックになります。特に目立ったダメージなく良品です。※大手リサイクショップにて購入しております。※中古品の為、写真にない多少のキズ、スレなどある場合がございます。※中古品の性質をよくご理解の上、写真で状態を判断されてからご購入宜しくお願い致します。※今後も不定期で出品致しますので是非フォロー宜しくお願い致します。※SOLDOUTの商品もあるかもしれませんのでご了承下さい。★最後までご覧頂きありがとうございました。
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