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トリーバーチ ショルダーバッグ
商品番号 S88172255988
商品名

トリーバーチ ショルダーバッグ
ブランド名 トリーバーチ
特別価格 税込 2,584 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ToryBurchのピンクのショルダーバッグです(*^_^*)都内の百貨店で数年前に購入しましたが、ほとんど使わずに自宅保管ですm(__)m◇サイズ(㎝)縦/横(下部)/マチ13/19.5/3ショルダーストラップ120(調節不可)
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