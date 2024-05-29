トリーバーチ ショルダーバッグ

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商品詳細
ToryBurchのピンクのショルダーバッグです(*^_^*)都内の百貨店で数年前に購入しましたが、ほとんど使わずに自宅保管ですm(__)m◇サイズ(㎝)縦/横(下部)/マチ13/19.5/3ショルダーストラップ120(調節不可)
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