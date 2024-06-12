JOYMARKER アウター　美品

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●『着心地良いお素材にこだわり遊び心のあるデザイン、洗練されたシルエットでデイリーにおしゃれを楽しむブランドJOYMAKER（JOYMARKER公式オンラインショップより引用）』数年前に購入したカーディガンです。とても気に入っていますが、クローゼットの整理のため手放します。●程よい生地の厚みで春と秋に活躍すると思います。●クリーニング済です。美品ですが新品ではないため気になる方は購入をお控えください。また発送の際に多少のシワが入ると思います。ご了承ください。着丈...ミドルカラー...ホワイトカラー...ホワイト季節感...春,秋