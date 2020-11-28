ルイヴィトン　マルチカラー長財布

ルイヴィトンモノグラムマルチカラージッピーウォレット長財布 ブラック☓ピンク内側目立つ汚れありませんがコイン入れ汚れあります。 外側は普段使用してましたので使用感あります。USEDですのでご理解の上宜しくお願いします。購入先はデパートです。付属品は箱、布袋です。値引きは今の所考えていません、時期をみて下げていきますので宜しくお願いします!



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