ルイヴィトン　マルチカラー長財布

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商品詳細
ルイヴィトンモノグラムマルチカラージッピーウォレット長財布 ブラック☓ピンク内側目立つ汚れありませんがコイン入れ汚れあります。 外側は普段使用してましたので使用感あります。USEDですのでご理解の上宜しくお願いします。購入先はデパートです。付属品は箱、布袋です。値引きは今の所考えていません、時期をみて下げていきますので宜しくお願いします!
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