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ルイヴィトン　マルチカラー長財布
商品番号 N58462046265
商品名

ルイヴィトン　マルチカラー長財布
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 12,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルイヴィトンモノグラムマルチカラージッピーウォレット長財布　ブラック☓ピンク内側目立つ汚れありませんがコイン入れ汚れあります。　外側は普段使用してましたので使用感あります。USEDですのでご理解の上宜しくお願いします。購入先はデパートです。付属品は箱、布袋です。値引きは今の所考えていません、時期をみて下げていきますので宜しくお願いします!
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