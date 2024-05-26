美品 パーリーゲイツ ゴルフウェア 半袖ポロT 水色 サイズ1*HB458

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美品PEARLYGATESパーリーゲイツゴルフウェアポイント刺繍総柄半袖ポロTレディーストップス水色ライトブルーサイズ1*HB458□サイズ：1□実寸（前面計測/身幅脇下計測）着丈：65袖丈：16肩幅：38身幅：49※実寸は多少の誤差はご了承ください。※表記サイズだけではなく実寸のサイズをご確認くださいますようお願いします。※普段着用している衣類の実寸サイズと比較してください。サイズ違いによる返品・交換は対応致しかねます。□状態：美品傷、汚れのない綺麗な状態です。□素材表記コットン100%刺繍部分：ポリエステル100%リブ部分：コットン100%■複数落札・同梱について出品中の商品⇨#hikari_store▷コメントについて出品数が多いため、コメントにすぐ対応できない場合がございます。返信がない場合、お手数ですが再度コメントしていただければ幸いです。▷お値引きについてセット割引以外のお値下げ交渉は承っておりません。現状の価格が最低価格ですのでご了承ください。▷春夏、秋冬物等のシーズン表記がある物に関しては生地の薄さなどから、主観に基づいて表記しておりますのでご了承ください。#EG1223