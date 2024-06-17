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- お買い得☆バーバリーブルーレーベル トップス チュニック チェック\u0026ベビーピンク
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商品詳細
柄・デザイン···チェックカラー···ピンク袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏この時期涼しく、ラブリーな雰囲気で着用できるトップス。お袖とデコルテ部分のバーバリーチェックが可愛いです。ショッパーもお付けします。お買い得です^_−☆
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