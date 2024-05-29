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Agaプルオーバートップス
商品番号 M67102796371
商品名

Agaプルオーバートップス
ブランド名 スコットクラブ
特別価格 税込 1,677 円
在庫状況 あり

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商品詳細

綿100％で透け感があり、袖が肘下から2重になっていてボリュームスリーブになってます。胸元からギャザーが入っていてふんわり着れるデザインなので、Lサイズとして着れそうです！着丈55センチ身幅60センチ色...ホワイト柄・デザイン...無地/ワンポイント,バルーン/ボリューム袖試着程度の新品ですが、自宅保管という点をご理解いただける方のご購入をお待ちしてます(⁠・⁠∀⁠・⁠)
http://narcologia.ru/goods/contemplate215577.html
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