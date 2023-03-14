６　ロク　サーマルカットソー

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ロクのサーマルカットソーです。３回着用しました。袖丈···半袖柄・デザイン···無地カラー···オフホワイト肩幅 約50センチ身幅 約56センチ着丈 前見頃 約53センチ 後見頃 約63センチ※お値下げ不可#6#ロク#サーマルカットソー