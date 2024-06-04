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ギンガムチェックシャツ ブラウス プルオーバー
商品番号 L40716053041
商品名

ギンガムチェックシャツ ブラウス プルオーバー
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック白黒袖丈···長袖素材···コットン綿レーヨンくたっとした柔らかい生地バンドカラー肘部分がツイストデザインになっていますワイドサイズゆったりめ●サイズ：Mフリーサイズで出品しています平置きで裄丈78肩幅52身幅53着丈前61後66
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