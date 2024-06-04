スーピマコットン ダイヤモンド製品教室の展示会協賛品です肌触り抜群 教室展示会の協賛品です既製品ですが 高級糸使用で肌触り抜群 盛夏用にも最適と思われます平らに置いて採寸身幅52ｃ 着丈60ｃ袖丈22ｃ#ひまわり編み物#黒綿半袖#ダイヤモンド製品



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