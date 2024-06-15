ブライダル ヘアアクセサリー 結婚式

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ブライダルヘアアクセサリー結婚式式で1度使用しました1枚目の写真が全てです最後の写真はイメージですリボン、シフォン他の造花付いていない花ございますブリザードフラワー造花ユーピン、アイピン使用オレンジ色の花に黒い点がございますご確認下さい自宅保管です