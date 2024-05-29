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ショルダーストラップ【LOUIS VUITTON】
商品番号 W47854040833
商品名

ショルダーストラップ【LOUIS VUITTON】
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 25,916 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LOUISVUITTONショルダーストラップ幅4cm長さ90cm2021年阪急うめだ本店にて購入しました。新品・未使用のまま自宅保管しておりました。すり替えはかたくお断りします。ご理解いただける方よろしくお願いいたします。
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