yuw ユウ 襟付き ロング ニット ワンピース F グレー

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商品詳細
◉プロフィール欄を必ず読みください！！USED商品です。※中古品とご理解の上ご購入くださいませ。◉送料込みで匿名配送いたします。(らくらくメルカリ便、ゆうゆうメルカリ便のどちらかで発送いたします。)商品をコンパクトにして発送しますので、たたみジワ等がつきます。ご了承ください。-----商品説明----yuwユウ襟付きロングニットワンピースFグレーマキシ丈ポケット:両サイド有り◉サイズ：表記サイズF平置き採寸(約㎝)肩幅70袖丈49身幅66.5着丈126◉素材:画像をご覧ください。↓↓↓その他商品もこちらからぜひご覧下さい。#huit☆8ワンピース#huit☆8#buyeeNo.3927#ANM004
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