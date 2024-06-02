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yuw ユウ 襟付き ロング ニット ワンピース F グレー
商品番号 W51206538170
商品名

yuw ユウ 襟付き ロング ニット ワンピース F グレー
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 2,952 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◉プロフィール欄を必ず読みください！！USED商品です。※中古品とご理解の上ご購入くださいませ。◉送料込みで匿名配送いたします。(らくらくメルカリ便、ゆうゆうメルカリ便のどちらかで発送いたします。)商品をコンパクトにして発送しますので、たたみジワ等がつきます。ご了承ください。-----商品説明----yuwユウ襟付きロングニットワンピースFグレーマキシ丈ポケット:両サイド有り◉サイズ：表記サイズF平置き採寸(約㎝)肩幅70袖丈49身幅66.5着丈126◉素材:画像をご覧ください。↓↓↓その他商品もこちらからぜひご覧下さい。#huit☆8ワンピース#huit☆8#buyeeNo.3927#ANM004
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