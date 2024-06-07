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新品MARNI マルニフラワーマーケットカゴバックL トートピクニックバッグ
商品番号 I35941983417
商品名

新品MARNI マルニフラワーマーケットカゴバックL トートピクニックバッグ
ブランド名 マルニマーケット
特別価格 税込 12,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MARNI新品タグ付き保存袋付きサイズL大きめカゴバックとっても可愛いです沢山入ります♬32×29まち18底29×15一度も使用せずに保管してました。名古屋のラシックにて購入正規品です新品ですが何か見落としがありましたらすみません。神経質な方はお控え下さい大きいので梱包にお時間いただきますプロフィールのご一読お願い致します
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