Columbia トレッキングシューズ

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Columbiaトレッキングシューズです。サイズは24.5cmです。試着のみ着用した為、ほぼ新品です。箱ごと送るかほかの袋に入れて送るか検討中です。多少のお値下げ可能です。カラー···ピンク#Columbia#靴#トレッキングシューズ