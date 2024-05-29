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Columbia トレッキングシューズ
商品番号 P44751844679
商品名

Columbia トレッキングシューズ
ブランド名 コロンビア
特別価格 税込 2,090 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Columbiaトレッキングシューズです。サイズは24.5cmです。試着のみ着用した為、ほぼ新品です。箱ごと送るかほかの袋に入れて送るか検討中です。多少のお値下げ可能です。カラー···ピンク#Columbia#靴#トレッキングシューズ
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