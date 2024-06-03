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★ピンクハウスクマのワッペンと刺繍を施してるデニムになります。★ずいぶん前に購入してから数回着用後自宅保管してました。★目立った傷、汚れ、着用感はないと思います。★サイズウエスト=約72cm 股下=約76cm 総丈=約102cm