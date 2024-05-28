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岩手竹のかごバッグ
商品番号 P96913878873
商品名

岩手竹のかごバッグ
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 8,938 円
在庫状況 あり

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商品詳細

岩手の職人さんが編んだ竹かごバッグです。数年前に竹が枯れてしまい今では貴重になってきました。大きさ高さ25cm　横34cm　横幅16cm　しっかりと丈夫に編まれていますにあまれています。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit943486.html
http://narcologia.ru/goods/ordering56679.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate263548.html
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