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商品詳細
岩手の職人さんが編んだ竹かごバッグです。数年前に竹が枯れてしまい今では貴重になってきました。大きさ高さ25cm 横34cm 横幅16cm しっかりと丈夫に編まれていますにあまれています。
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http://narcologia.ru/goods/rejuvenate263548.html
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