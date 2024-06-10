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BOSCH　とろみボウタイブラウス
商品番号 K78663881759
商品名

BOSCH　とろみボウタイブラウス
ブランド名 ボッシュ
特別価格 税込 1,596 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BOSCHカラー　カーキ程よい光沢ととろみのある生地で着心地がとても良い長袖ブラウスです。首元にリボンが付いていて(取外し不可)、リボン結びにしたり垂らしたり雰囲気を変えられます。後ろ側の方が少し長めの丈になっています。●日本製●サイズ表記38(平置きおよそcm)　肩幅38　身幅47　丈64(後ろ側)　袖丈55※撮影時の光の照射や角度により色味が異なる場合がございますので、予めご了承ください。なるべくコンパクトに折り畳んで梱包しますのでシワがつきます。また古着の自宅保管で、その期間中についた着用に問題ないレベルの微細なツレ、キズ、汚れなど細かい見落としがあるかもしれません。ご理解いただける方のご購入をお願い致します。
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