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黒色、 ポリエステル100%、 サイズⅣ￼身幅 約51㎝、 肩幅 約38㎝、着丈 約63㎝、前身頃の生地は リボン刺繍￼のようで、￼立体感があって華やかな印象です。￼透け感があるので、インナーを着用した方が安心。￼☆新品ではありません。 細かなことを気になさらない方にお譲りしたいと思います。 どうぞよろしくお願いいたします。￼