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６ROKU COTTON FRILL COLLAR ブラウス
商品番号 E18091429903
商品名

６ROKU COTTON FRILL COLLAR ブラウス
ブランド名 ロクビューティアンドユースユナイテッドアローズ
特別価格 税込 1,463 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入可能です。ロクのブラウスです。目立つ汚れやシミもなく状態は綺麗かと思います^^サイズ表記がなく不明ですが、普段サイズSを着用している私がオーバーサイズで着れたのでおそらくフリーサイズかと思います。袖も5部丈で可愛いです。自宅保管のためご理解いただいた上でご購入ください。
http://narcologia.ru/goods/ordering864279.html
http://narcologia.ru/goods/preference354238.html
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