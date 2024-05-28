６ROKU COTTON FRILL COLLAR ブラウス

即購入可能です。ロクのブラウスです。目立つ汚れやシミもなく状態は綺麗かと思います^^サイズ表記がなく不明ですが、普段サイズSを着用している私がオーバーサイズで着れたのでおそらくフリーサイズかと思います。袖も5部丈で可愛いです。自宅保管のためご理解いただいた上でご購入ください。



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