LACOSTE パイル　ニットリブ　切り替え　半袖ポロシャツ　38 M 白

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・ブランド LACOSTE・サイズ 38・カラー ホワイト・素材 本体：ポリエステル60%・綿40% 衿：綿90%・ポリウレタン10% 前立て：綿90%・ポリウレタン10% リブ部分：綿90%・ポリウレタン10%・定価 20900円・状態 特筆すべきダメージありません。・実寸 着丈58cm 身幅46.5cm 肩幅38.5cm 袖丈21cm （素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください）エコロジカルな素材使いでアップデートした地球に優しいベーシックポロシャツ・オーガニックコットンとリサイクルポリエステルをブレンドした、エコなテリー素材・ラコステの定番であるポロシャツデザインを踏襲・どんなスタイリングにもマッチするワントーンカラーリング・洗練されたスタイルを演出するスリムフィットシルエットSlimFit