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LACOSTE パイル　ニットリブ　切り替え　半袖ポロシャツ　38 M 白
商品番号 R90706454148
商品名

LACOSTE パイル　ニットリブ　切り替え　半袖ポロシャツ　38 M 白
ブランド名 ラコステ
特別価格 税込 14,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・ブランド　LACOSTE・サイズ　38・カラー　ホワイト・素材　本体：ポリエステル60%・綿40%　衿：綿90%・ポリウレタン10%　前立て：綿90%・ポリウレタン10%　リブ部分：綿90%・ポリウレタン10%・定価　20900円・状態　特筆すべきダメージありません。・実寸　着丈58cm　身幅46.5cm　肩幅38.5cm　袖丈21cm　（素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください）エコロジカルな素材使いでアップデートした地球に優しいベーシックポロシャツ・オーガニックコットンとリサイクルポリエステルをブレンドした、エコなテリー素材・ラコステの定番であるポロシャツデザインを踏襲・どんなスタイリングにもマッチするワントーンカラーリング・洗練されたスタイルを演出するスリムフィットシルエットSlimFit
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