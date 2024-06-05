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VIVIENNE TAM ヴィヴィアンタム　トップス　カットソー　刺繍　チャイナ
商品番号 X48252998145
商品名

VIVIENNE TAM ヴィヴィアンタム　トップス　カットソー　刺繍　チャイナ
ブランド名 ヴィヴィアンタム
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VIVIENNETAMヴィヴィアンタム　トップス　カットソー　刺繍　チャイナサイズ1バスト　85身長　162-166品質レーヨン　72%ポリエステル　28%巻きスカートのように前から後ろに通す珍しい形です。【使用済み】ホームクリーニングののち、自宅保管しておりました。新品ではありません。ご了承下さい。柄・デザイン···その他カラー···ブルー袖丈···半袖ネック···その他季節感···春、夏、秋#viviennetam#ヴィヴィアンタム#谭燕玉
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