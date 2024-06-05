

VIVIENNE TAM ヴィヴィアンタム トップス カットソー 刺繍 チャイナ VIVIENNE TAM ヴィヴィアンタム トップス カットソー 刺繍 チャイナ



VIVIENNE TAM ヴィヴィアンタム トップス カットソー 刺繍 チャイナ VIVIENNE TAM ヴィヴィアンタム トップス カットソー 刺繍 チャイナ



VIVIENNE TAM ヴィヴィアンタム トップス カットソー 刺繍 チャイナ VIVIENNE TAM ヴィヴィアンタム トップス カットソー 刺繍 チャイナ



VIVIENNE TAM ヴィヴィアンタム トップス カットソー 刺繍 チャイナ VIVIENNE TAM ヴィヴィアンタム トップス カットソー 刺繍 チャイナ



VIVIENNE TAM ヴィヴィアンタム トップス カットソー 刺繍 チャイナ VIVIENNE TAM ヴィヴィアンタム トップス カットソー 刺繍 チャイナ



VIVIENNE TAM ヴィヴィアンタム トップス カットソー 刺繍 チャイナ VIVIENNE TAM ヴィヴィアンタム トップス カットソー 刺繍 チャイナ



VIVIENNE TAM ヴィヴィアンタム トップス カットソー 刺繍 チャイナ VIVIENNE TAM ヴィヴィアンタム トップス カットソー 刺繍 チャイナ



VIVIENNE TAM ヴィヴィアンタム トップス カットソー 刺繍 チャイナ VIVIENNE TAM ヴィヴィアンタム トップス カットソー 刺繍 チャイナ



VIVIENNE TAM ヴィヴィアンタム トップス カットソー 刺繍 チャイナ VIVIENNE TAM ヴィヴィアンタム トップス カットソー 刺繍 チャイナ



VIVIENNE TAM ヴィヴィアンタム トップス カットソー 刺繍 チャイナ VIVIENNE TAM ヴィヴィアンタム トップス カットソー 刺繍 チャイナ



VIVIENNE TAM ヴィヴィアンタム トップス カットソー 刺繍 チャイナ VIVIENNE TAM ヴィヴィアンタム トップス カットソー 刺繍 チャイナ



VIVIENNE TAM ヴィヴィアンタム トップス カットソー 刺繍 チャイナ VIVIENNE TAM ヴィヴィアンタム トップス カットソー 刺繍 チャイナ



VIVIENNE TAM ヴィヴィアンタム トップス カットソー 刺繍 チャイナ VIVIENNE TAM ヴィヴィアンタム トップス カットソー 刺繍 チャイナ



VIVIENNE TAM ヴィヴィアンタム トップス カットソー 刺繍 チャイナ VIVIENNE TAM ヴィヴィアンタム トップス カットソー 刺繍 チャイナ



VIVIENNE TAM ヴィヴィアンタム トップス カットソー 刺繍 チャイナ VIVIENNE TAM ヴィヴィアンタム トップス カットソー 刺繍 チャイナ

VIVIENNETAMヴィヴィアンタム トップス カットソー 刺繍 チャイナサイズ1バスト 85身長 162-166品質レーヨン 72%ポリエステル 28%巻きスカートのように前から後ろに通す珍しい形です。【使用済み】ホームクリーニングののち、自宅保管しておりました。新品ではありません。ご了承下さい。柄・デザイン···その他カラー···ブルー袖丈···半袖ネック···その他季節感···春、夏、秋#viviennetam#ヴィヴィアンタム#谭燕玉