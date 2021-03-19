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RALPH KAUREN ラルフローレン【L】ダブルポニー 半袖ポロシャツ 希少
商品番号 U69963697599
商品名

RALPH KAUREN ラルフローレン【L】ダブルポニー 半袖ポロシャツ 希少
ブランド名 ラルフローレン
特別価格 税込 1,504 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値引き相談大歓迎！ご希望価格の相談も承ってますのでお気軽にどうぞ♡♡フォロー割→✨150円OFF✨♡リピーター割→✨300円OFF✨♡おまとめ値引き→2点以上購入で✨✨10%OFF✨✨⭐️即購入OK、全品送料無料！-----------------------------【商品情報】ID.sy480■ブランド:RALPHKAURENラルフローレン-----------------------------■サイズ詳細：平置き採寸サイズL寸法身丈【61㌢】肩幅【　38㌢　】身幅【　45㌢　】袖丈【　16㌢】-----------------------------■色：ネイビー　オレンジ　グリーン　紺　橙　緑⭐写真をご確認ください⭐-----------------------------■素材：綿100％■備考コットン　ビッグ刺繍　人気　ブランド　希少　大特価　夏物クリアランス　お値引き品　セール品　半袖　おしゃれ　大きいサイズ　比翼ボタン　No.刺繍　THESKINNYPOLO■おすすめポイント肌触りの良い鹿の子仕立てのポロシャツは、ポニーの刺繍がポイントの定番人気シリーズ。いつものカジュアルスタイルにプラスして、さらりと1枚で着こなせる万能アイテムになりそう。サイズ展開拡大で小学生・中学生のお子様にも最適です。\"まめしば屋だけでしか手に入らないお洋服\"で魅力的になれます様に♡他にも当店では、小さいサイズから大きいサイズ、ヴィンテージ・メンズ・レディース・tシャツ・セーター・vintage・古着・古着女子・ふるじょ・古着男子・女っぽ・今っぽ・ジェンダーレス・ビッグロゴ・海外ガール・Y2K・パーカー・ワンピース・ニット・スウェット・セットアップ・スカート・パンツ、など幅広く取り扱いしております。ヽ(*＾ω＾*)#【まめしば屋】←全商品ご覧頂けますよ♪【注意事項】ご購入前にプロフィール記載の注意事項の確認をお願いいたします(❛ᴗ❛)最後までご覧いただきありがとうございました♡柄・デザイン.…
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