RALPH KAUREN ラルフローレン【L】ダブルポニー 半袖ポロシャツ 希少

値引き相談大歓迎！ご希望価格の相談も承ってますのでお気軽にどうぞ♡♡フォロー割→✨150円OFF✨♡リピーター割→✨300円OFF✨♡おまとめ値引き→2点以上購入で✨✨10%OFF✨✨⭐️即購入OK、全品送料無料！-----------------------------【商品情報】ID.sy480■ブランド:RALPHKAURENラルフローレン-----------------------------■サイズ詳細：平置き採寸サイズL寸法身丈【61㌢】肩幅【 38㌢ 】身幅【 45㌢ 】袖丈【 16㌢】-----------------------------■色：ネイビー オレンジ グリーン 紺 橙 緑⭐写真をご確認ください⭐-----------------------------■素材：綿100％■備考コットン ビッグ刺繍 人気 ブランド 希少 大特価 夏物クリアランス お値引き品 セール品 半袖 おしゃれ 大きいサイズ 比翼ボタン No.刺繍 THESKINNYPOLO■おすすめポイント肌触りの良い鹿の子仕立てのポロシャツは、ポニーの刺繍がポイントの定番人気シリーズ。いつものカジュアルスタイルにプラスして、さらりと1枚で着こなせる万能アイテムになりそう。サイズ展開拡大で小学生・中学生のお子様にも最適です。\"まめしば屋だけでしか手に入らないお洋服\"で魅力的になれます様に♡他にも当店では、小さいサイズから大きいサイズ、ヴィンテージ・メンズ・レディース・tシャツ・セーター・vintage・古着・古着女子・ふるじょ・古着男子・女っぽ・今っぽ・ジェンダーレス・ビッグロゴ・海外ガール・Y2K・パーカー・ワンピース・ニット・スウェット・セットアップ・スカート・パンツ、など幅広く取り扱いしております。ヽ(*＾ω＾*)#【まめしば屋】←全商品ご覧頂けますよ♪【注意事項】ご購入前にプロフィール記載の注意事項の確認をお願いいたします(❛ᴗ❛)最後までご覧いただきありがとうございました♡柄・デザイン.…



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