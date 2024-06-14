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ankorock モノクローム黒猫Tシャツ
商品番号 G60148113939
商品名

ankorock モノクローム黒猫Tシャツ
ブランド名 アンコロック
特別価格 税込 1,554 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アンコロックネコねこメガビックTシャツ滑らかな触感が気持ちいいストレッチジャージーポリカットの繊細な素材感。オーバーサイズ/ビッグシルエットを生かしてワンピースとして着ても◎肩が落ちたデザインで袖が少し長めの5部丈くらいにはなります。これからの時期まだまだ着て頂けます。男女兼用で着やすいと思います。【サイズ】onesize【onesize】着丈：約82.5cm身幅：約65cm袖丈：約18.5cm肩幅：約70.5cm首元から袖口：約47.5cm【素材】ポリエステル：95％ポリウレタン：5％【カラー】モノクローム黒猫【状態】目立った汚れはございませんが、あくまで中古品ですのでご理解ある方のみご購入くださいTRAVASTOKYOトラバストーキョーREFLEMレフレムTRAVASTOKYOkrykryclothingNieRilililイルイルイルACDCRAG天使界隈サブカルFUGAmilkboyDrughoneyほんわかぱっぱFunkyfruitファンキーフルーツジェイミーエーエヌケーmaonosukeanonenoneモノクロ白黒ホワイニーwhinnyハロウィンゴシックゴスロリdimmoireディムモアールモードユニセックス原宿V系メンヘラ地雷病み系病みかわいい柄・デザイン···その他キャット
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