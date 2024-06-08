AVIREX Tシャツ　2枚セット

AVIREXのTシャツ 2枚セットです。●ブルー(左)着用回数は少なめです。サイズ：フリー●グレー(右)サイズ：メンズのSサイズです。背面にAVIREXらしい贅沢な刺繍が施されています。立体的な刺繍が可愛いです。スレによる毛玉や使用感はありますが、目立つ汚れ等は見当たりません。当方、通常S〜Mサイズを着用しています。長期自宅保管の為、ご理解頂ける方のみよろしくお願い致します。#BEAMS、#ユナイテッドアローズ、#アーバンリサーチ、#IENA、#ナノユニバース、#ロンハーマン、#トゥモローランド



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