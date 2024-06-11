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LOEWE ハンドバッグ ナッパアイレ　ベージュ
商品番号 E80817222282
商品名

LOEWE ハンドバッグ ナッパアイレ　ベージュ
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 6,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロエベハンドバッグナッパアイレワンハンドルベージュ○アイテムLOEWEロエベハンドバッグ　ショルダーバッグです。トートバッグ　ワンショルダー肩掛け　肩かけ　アナグラムロゴ刻印型押し　裏地総柄正規品。大きなダメージ無く、傷はありませんが通常使用程度の使用感はあります。柔らかい皮で広がりよく入りまだまだ十分に使っていただけるお品物です。細かいことを気にする方はご購入はお控えください。お安く出しますので、その分クリーニングに出されると見違えるほど綺麗になるかと思います。宅急便コンパクトで小さく畳み発送します。○サイズタテ　35cmヨコ　52cmマチ　16.5cmハンドル　68cm
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