LOEWE ハンドバッグ ナッパアイレ　ベージュ

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商品詳細
ロエベハンドバッグナッパアイレワンハンドルベージュ○アイテムLOEWEロエベハンドバッグ ショルダーバッグです。トートバッグ ワンショルダー肩掛け 肩かけ アナグラムロゴ刻印型押し 裏地総柄正規品。大きなダメージ無く、傷はありませんが通常使用程度の使用感はあります。柔らかい皮で広がりよく入りまだまだ十分に使っていただけるお品物です。細かいことを気にする方はご購入はお控えください。お安く出しますので、その分クリーニングに出されると見違えるほど綺麗になるかと思います。宅急便コンパクトで小さく畳み発送します。○サイズタテ 35cmヨコ 52cmマチ 16.5cmハンドル 68cm
http://narcologia.ru/goods/ramshackle88266.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi157147.html
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