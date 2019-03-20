ネパール製　ティンシャ　直径約7.5cm 【M-7】

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たくさんのお店の中からご覧いただきましてありがとうございます。こちらの商品における利益のうち10%は、ネパールの仕入れをお願いしている方とネパールへの感謝の気持ちをこめて、貧困改善や教育、生活費支援金のためにご寄付をさせていただきます。フォローしていただきますと商品代金より5%offとなります、ご購入前にコメントから「フォローしています購入希望です」とご連絡ください。価格をフォロー割引に変更いたしますのでその後にご購入をお願いいたします。(送料は実費でお願いします)■商品仕様ベル1つの直径 約7.5cm重さ 約416gリネン生地専用袋付表面にちいさなプツプツとした跡、ちいさな欠け、などがあります、製造途中でどれにもできてしまいます。ご購入前に写真でご確認をお願い致します。これまで当店のティンシャをお買い上げいただいたお客様から何度もご丁寧に「いい音色でした、ありがとうございました」とご連絡をいただいており、大変嬉しい限りです。お客様からのメッセージは全てネパール人のパートナーの方へお伝えしております。ふたりで連携しながらティンシャを通して日本の皆様とネパールとの繋がりを作っていきたいと考えています。ティンシャ表面に文字が刻印されているタイプがありますが刻印がない方が音の幅と長さ、深みがあります。必要な方に商品が届きますように。#bloomsintlのティンシャ#ジャパンハート#チベタンベル#ティンシャ