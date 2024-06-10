未使用　HiHaHo ジャケット 麻 リネン 綿麻 アジアン

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9800円→9300円に値下げ中いつ戻すかわかりません。値下げいたしませんので、値下げ要求コメントご遠慮下さい。ブロックします。配送処理遅いです。お急ぎの方は購入ご遠慮下さい。コメントなし即購入大丈夫です楽天Hihahoで購入しましたが、モデルさんのような感じにならず、試着のみ。紙タグ付き画素1〜5はサイト画像あとは実物画像素材：麻90%綿10%平置きでのサイズ(cm)肩幅：83袖丈：34裄丈：76袖口幅：14.5バスト：65裾幅：65着丈：63※多少の誤差がございますことをご了承ください。綿麻素材の、秋や春にぴったりのジャケットです。個性的なデザインで、一枚羽織って頂くだけで、おしゃれに見えるのでおすすめです！シンプルなようで、襟回りやポケットなどの細かい所のデザインも凝っています。留め具はなく、羽織りものになります。プロフを必ず読んで購入願います。エスニックカジュアル旅人パッチワークミックス個性的