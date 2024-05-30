AKTE バックオープンジャガードキャミソール ホワイトブラックから選択 ...

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※ホワイトブラックから選択しご購入前にコメントください！表情感のあるジャガードと華やかなバックスタイルで、主役級なキャミソールインパクトのある表面感と膨らみがポイントのジャガード生地を使用したキャミソール。フロントはふんわりとしたボリューム感が出るようにタックを施し、大胆に開けたバックデザインとのメリハリを演出しています。ナローストラップは全体感を華奢に見せてくれ、長すぎない丈感が目線も上に上がり、スタイルアップ効果も。タンクトップやＴシャツとのレイヤードスタイルもおすすめです。透け感：なし裏地：あり伸縮性：なし光沢感：なし生地の厚さ：普通品番122105120価格¥13,860(taxin)カテゴリシャツ・ブラウスカラーエクリュ/ブラック/グリーンサイズF素材表地：ポリエステル64% レーヨン20% ナイロン16%裏地：コットン100%サイズF着丈52.7バスト周り76裾周り190ご質問、写真の追加等気になることがある場合は購入前にご確認くださいご購入後の返品はすり替え防止などのためいたしておりません