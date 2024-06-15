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アルファクト 純銀 950 スプーン2本 財務省造幣局品位検定極印
商品番号 V47914861039
商品名

アルファクト 純銀 950 スプーン2本 財務省造幣局品位検定極印
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 7,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2本あります。食器棚に入れたままで、一本は変色しています。紙に包んでいたほうは、掬う部分は銀色です。柄が変色しています。財務省造幣局品位検定極印が打ち込まれております。個人的なイニシャルの刻印はいれておりません。箱はなく本体のスプーンのみです。別売りの専用布で磨くとピカピカになります。磨いたことがないので、今、ほぼ無傷の状態です。1枚目2枚目の写真は、ホームページより引用しています。以下もホームページからの引用です。気品が華やかにかおる、純銀洋食器。洋食器においてスプーンをはじめ皿やカップにいたるまで本来純銀製を最上とされております。アルファクトではこの純銀の純度を95％まで上げ最高の材質に伝統の技術を加え優美な銀食器を作り上げました。イニシャルや誕生日等を彫り込んで贈る品に最適です。商品には価値と品質の保証として財務省造幣局品位検定極印が打ち込まれております。財務省造幣局品位検定極印入種類...その他主な素材...銀
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アルファクト 純銀 950 スプーン2本 財務省造幣局品位検定極印
フルール・純銀 - 株式会社荒澤製作所

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