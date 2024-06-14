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- 【BIGデザイン♡】ヒステリックグラマー❁Ｔシャツ❁半袖シャツ❁黒❁Ｓ❁春夏
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商品詳細
【ヒステリックグラマーデザインＴシャツ！！】ビックサイズのデザインプリントがあってかっこいい、【ヒステリックグラマー】のTシャツ(古着)です。興味がある方はよろしくお願いします！#ズンSHOPレディースルーム他にもスーツやツイードセットアップ、銀座かねまつヒールやブーツといったレディース靴、アディダスパーカーやクミキョク、23区コート等も出品していますので、ご覧いただけたら嬉しいです。✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿【商品】◆ヒステリックグラマー ヒスグリ◆Tシャツ 半袖シャツ◆サイズ : 【S】 レディース(平置きサイズ)着丈 約63.5cm身幅 約42.5cm肩幅 約40cm袖丈 約20.5cm ◆カラー : ブラック 黒色◆状態 ： 目立つ傷や汚れなし。※多少の使用感はありますが、まだまだ使っていただけるお品です。【商品説明】◎表面の大きめなデザインがカッコイイ、【アディダス】のTシャツです！これからの時期にぴったりな1着です！興味がある方はよろしくお願いします。✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿【注意点】■素人検品・採寸のため、多少の誤差や見逃しはご了承ください。■実物と近い色味の写真を選んでいますが、実物の色味と異なって見えることがございます。あらかじめご了承ください。管理番号：5/23.179カラー...ブラック袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）ネック...Uネック季節感...春,夏
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HYSTERIC GLAMOUR ヒステリックグラマー 19SS 02191CT16 胸ポケット ギター プリント ロゴ 半袖 Tシャツ ブラック系 M【中古】
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