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【BIGデザイン♡】ヒステリックグラマー❁Ｔシャツ❁半袖シャツ❁黒❁Ｓ❁春夏
商品番号 F22557668234
商品名

【BIGデザイン♡】ヒステリックグラマー❁Ｔシャツ❁半袖シャツ❁黒❁Ｓ❁春夏
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 1,708 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ヒステリックグラマーデザインＴシャツ！！】ビックサイズのデザインプリントがあってかっこいい、【ヒステリックグラマー】のTシャツ(古着)です。興味がある方はよろしくお願いします！#ズンSHOPレディースルーム他にもスーツやツイードセットアップ、銀座かねまつヒールやブーツといったレディース靴、アディダスパーカーやクミキョク、23区コート等も出品していますので、ご覧いただけたら嬉しいです。✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿【商品】◆ヒステリックグラマー　ヒスグリ◆Tシャツ　半袖シャツ◆サイズ　:　【S】　レディース(平置きサイズ)着丈　　約63.5cm身幅　　約42.5cm肩幅　　約40cm袖丈　　約20.5cm　　　　　　◆カラー　:　ブラック　黒色◆状態　：　目立つ傷や汚れなし。※多少の使用感はありますが、まだまだ使っていただけるお品です。【商品説明】◎表面の大きめなデザインがカッコイイ、【アディダス】のTシャツです！これからの時期にぴったりな1着です！興味がある方はよろしくお願いします。✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿【注意点】■素人検品・採寸のため、多少の誤差や見逃しはご了承ください。■実物と近い色味の写真を選んでいますが、実物の色味と異なって見えることがございます。あらかじめご了承ください。管理番号：5/23.179カラー...ブラック袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）ネック...Uネック季節感...春,夏
http://narcologia.ru/goods/smear612704.html
http://narcologia.ru/goods/marshal624180.html
http://narcologia.ru/goods/Persia186588.html
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