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淡水パールピアス真珠 シルバー925 ゴールドダイヤ　k18
商品番号 Y97712164819
商品名

淡水パールピアス真珠 シルバー925 ゴールドダイヤ　k18
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 2,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

淡水パールピアス真珠シルバー925ゴールドダイヤパール色上品なオフホワイト金属アレルギーがある方にも安心安全に使える作りになっております。【材質】S925に18金をコーティングしてあります。【石】AAAAAczDiamond淡水パールピアス真珠【サイズ】石のサイズ縦1.2cm横1.2cm針のサイズ留め具まで8mm全長1cm耳たぶが厚い方は難しいです。※アレルギー対応※ノーブランド品です指輪ホワイトCZダイヤシルバー925S925ブレスレットリング指輪韓国シンプルフリーサイズおしゃれファッション小物18金ネックレストップセットケースネックレスピアスイヤリングネックレス18金ヴィンテージk18ネックレストップ限定カジュアルシンプルネックレスk18k18ネックレスプラチナ22k22金18金ネックレス入園式、入学式、卒園式、卒業式にぴったりお誕生日、プレゼント、お祝い等にも最適です！パーティー、謝恩会、結婚式、二次会、婚活にお子様の発表会、公演会、参観日やお受験、面談にも
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