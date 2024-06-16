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ケイトスペード　ショルダーバッグ　ピンク
商品番号 G68321467699
商品名

ケイトスペード　ショルダーバッグ　ピンク
ブランド名 ケイトスペードニューヨーク
特別価格 税込 5,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

優しいベビーピンクでお洋服に合わせやすく、しっかりした型なのでバッグ内の小物が探しやすいです。色味は2枚目以降の写真の方が近いです。タテ26センチヨコ36センチマチ13センチショルダーベルトは取り外し可能です。取手に少し汚れがありますが擦れもなく綺麗かと思います。発送は土日になります。
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