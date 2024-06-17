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⭐︎Hermes エルメス⭐︎ ショルダーバッグ　ユニセックス
商品番号 D41009743340
商品名

⭐︎Hermes エルメス⭐︎ ショルダーバッグ　ユニセックス
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 4,998 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆サイズ：約W39cm×H30cm×D9cm状態は写真で確認お願いいたします。使用感はありますが大切に使っていましたのでまだまだ使えると思います。ぜひ男性でもビジネスとしても使っていただけるデザインかと思います。非常に使いやすいのでぜひご検討よろしくお願いいたします。カラー···グレー種類···スマホショルダー/スマホポーチ/サコッシュ
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