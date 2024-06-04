17,000！！ベビーカシミヤ 縮絨パネル柄ストール　ホワイト

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商品詳細
NATURALBASICのカシミヤストールです。春にピッタリのストールです(*ˊ˘ˋ*)。♪:*新品未使用値下げ交渉可能65426015Aスペック■サイズ：約横80cm×縦200cm■素材：ベビーカシミヤ100％縮絨■お手入れ情報：手洗い可■原産国：中国◾︎定価:28,600
http://narcologia.ru/goods/cowpox847739.html
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