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17,000！！ベビーカシミヤ 縮絨パネル柄ストール　ホワイト
商品番号 R48068806038
商品名

17,000！！ベビーカシミヤ 縮絨パネル柄ストール　ホワイト
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 6,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NATURALBASICのカシミヤストールです。春にピッタリのストールです(*ˊ˘ˋ*)。♪:*新品未使用値下げ交渉可能65426015Aスペック■サイズ：約横80cm×縦200cm■素材：ベビーカシミヤ100％縮絨■お手入れ情報：手洗い可■原産国：中国◾︎定価:28,600
http://narcologia.ru/goods/cowpox847739.html
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